Обнародована дата поединка Райан Гарсия – Джозеф Диас
Джозеф Диас: «Райан Гарсия узнает, что такое драться с бойцовским псом»
Временный чемпион WBC намерен деклассировать своего оппонента
8 октября 11:22
Джозеф Диас / Фото - boxingscene.comВременный чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с американским проспектом Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).
Цитирует Диаса ESPN.
«Я остановлю его и прекращу всю шумиху, которая царит вокруг него. Навяжу ему драку, с чем он ранее не встречался. Покажу в ринге все, что помогло мне заматереть. Он узнает, что такое драться с бойцовским псом».
Поединок состоится 27 ноября в Лос-Анджелесе (США). Титульный бой возглавит шоу от Golden Boy и будет транслироваться на DAZN.
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