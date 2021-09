Джулиан Уильямс: «Тимоти Брэдли - это олицетворение великого бойца»

Тимоти Брэдли / фото - boxinginsider.com

Бывший чемпион мира Джулиан Уильямс высказал уважение в адрес своего соотечественника Тимоти Брэдли. Тимоти уже давно повесил перчатки на гвоздь и в настоящее время работает комментатором.

Несмотря на то, что в этой роли Брэдли очень хорош, некоторые любители бокса не считают его великим бойцом, благодаря большому количеству спорных и близких поединков, а также регулярным проблемам в боях с заведомо более слабыми соперниками, с чем категорически не согласен Джулиан Уильямс:

«Кендалл Холт, Джесси Варгас, Нэйт Кэмпбелл, Ламонт Питерсон, Девон Александер, Руслан Проводников, потом Маркес - сразу после того, как тот победил Мэнни Пакьяо. Тот, кто думает, что Тимоти Брэдли это не член Зала Славы, ничего не понимает в боксе. Он это олицетворение великого бойца и тут даже нечего обсуждать, не надо со мной спорить».

Kendall holt,Jesse Vargas Nate Campbell lamont Peterson,Devon Alexander Ruslan prov. Then Marquez right after Pac-Man 3x whoever thinks Tim Bradley is not hof’er got the game He’s the epitome of a great fighter this isn’t a debatable topic so don’t @me