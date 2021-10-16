Эдди Хирн уверен, что Фьюри примет бой с Уайтом

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Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 18 КО), уверен, что чемпион мира WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) примет бой против его клиента. Слова Хирна приводит Metro:

Это полностью проданный самый большой стадион в Великобритании. Это масштабный бой, к тому же Диллиан является обязательным претендентом на его титул. Тайсону нужно позаботиться о своей обязательной защите, которая принесет ему состояние.

Я даже не вижу смысла прикладывать усилия, чтобы продвигать этот бой, потому что после Джошуа и Усика, это самое большое событие в супертяжелом весе.

Если ты так уверен в себе, так просто убери с дороги своего обязательного претендента и поборись за бесспорное чемпионство. Я думаю, Фьюри готов к этому. Он боец и примет вызов от Диллиана Уайта».