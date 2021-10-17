Его избивали весь бой, но он дожил до финального гонга. История уникального украинского боксера

Владислав Танцюра снова это сделал

Послесловие

Владислав Танцюра / Фото - facebook.com/b1boxing

На это было больно смотреть. Боксера избивали в течение всего боя. Казалось что вот-вот он упадет. Но нет – Владислав Танцюра упрямо стоял на ногах. И дождался финального гонга.

Это был вечер бокса Boxing Jungle на XSPORT. В его рамках в профессионалах дебютировал Степан Грекул. В течение любительской карьеры он несколько раз был чемпионом Украины в полутяжелом весе, до 81 кг. Помимо этого, становился призером чемпионатов Европы среди школьников, юношей, молодежи. А в 2018 году и вовсе выиграл ЧЕ U-22.

Также Грекул пытался отобраться на Олимпийские игры в Токио. Украинец выиграл первый бой, когда турнир проводился в Лондоне. Но через год, после возобновления соревнований уже в Париже (ага, коронавирус), полутяжеловес уступил в 1/8 финала – в шаге от поединка за лицензию. Уступил будущему призеру Олимпиады азербайджанцу Лорену Альфонсо.

В итоге Грекул решился дебютировать в профессионалах. Готовился к бою под руководством экс-чемпиона мира Вячеслава Сенченко. И, наверное, Степан хотел дебютировать нокаутом – проявить в ринге всю свою мощь. Но против досрочной победы был соперник. Действительно уникальный боксер.

– лишь две победы на профессиональном ринге (в первых трех поединках) и целых 11 поражений (10 кряду). Его били в Украине, в Казахстане, в Греции, в России, в Бельгии, в Польше, в Турции – везде. Казалось бы, сладкая булочка, правда?

Но он не умеет проигрывать досрочно. Хотя, на самом деле, это с ним все же происходило. Дважды. Первый раз – в поединке против Левана Шонии (того самого, который после одного из поражений избил собственного тренера).

Это был второй бой Танцюры на профи-ринге. И да, он уступил досрочно. Но только из-за рассечения – поединок остановили в четвертом раунде. Записи, к сожалению, не осталось, но есть предположение, что Владислав был готов продолжать бой. Откуда такая уверенность?

Потому что видео второго поражения есть. Его нанес Станислав Скороход. Бывший претендент на пояс WBO International избивал соперника так, что в пятом раунде Танцюра передвигался по рингу с окровавленным лицом. Но все равно продолжал стоять на ногах.

Пока его угол не остановил бой – белое полотенце. Лишь оно смогло становить Владислава.

Видео боя Танцюра – Скороход:

И вот теперь Грекул попытался стать первым боксером, который сумеет удосрочить Танцюру, по-настоящему нокаутировать его.

Казалось, что у Степана есть для этого все: перевес в мощи, в антропометрии, в классе. Все-таки мастер спорта международного класса вышел в ринг против парня, который, по факту, выполняет в ринге роль живой груши. Но эта груша не падает. И в этом вся ее прелесть.

Правда, в первом раунде Танцюра все же побывал в нокдауне – после пропущенного удара по корпусу. Лучше понять, что ему пришлось пережить в ринге, помогут цифры: за стартовые три минуты поединка он пропустил 17 мощных ударов в голову и 27 – по корпусу.

И это тот раунд, в котором боксеры обычно лишь проводят разведку. Дальше было еще три – Грекул доминировал в каждом из них. А Танцюра стоял. Пытался закрываться в защите, но все равно пропускал. Пропускал много.

Казалось, что он вот-вот упадет. Но каким-то образом боксер, который визуально был килограмм на пять легче своего оппонента, продолжал выживать. И дожил до финального гонга. Но разве это подвиг? В его карьере были бои, в которых нужно было держаться не четыре, а восемь раундов.

А после завершения поединка с Грекулом Танцюра вел себя так, будто ничего не произошло – потер пресс, поблагодарил публику и ушел переодеваться. А затем еще и активничал в зале. Сложилось впечатление, что этот 26-летний парень обладает какой-то суперсилой. Только использует ее в очень странном русле.

Ну а Грекул все равно остался доволен. Да, он победил не нокаутом, но дебют удался – триумф единогласным решением судей, более чем убедительным:

«Честно говоря, профессиональный бокс – это что-то новое для меня. Я кайфанул».

Выглядело так, будто Танцюра тоже получил удовольствие. Хоть в это и сложно поверить.

Видео боя Грекул – Танцюра: