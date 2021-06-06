Экс-чемпион мира: «Бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа»

Усик и Джошуа / Фото: ringside24.com

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Джонни Нельсон в интервью Youtube каналу Boxing UK дал комментарий о потенциальном поединке между обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александром Усиком (18-0, 13 KO). Напомним, что промоутер украинца Александр Красюк заявил, что переговоры уже на финальной стадии.



В конце концов, он должен полагаться на боксерские навыки. Не думаю, что Усик когда-либо сравнится с супертяжеловесами в плане мощи. Что касается навыков, ему понадобится немного времени, чтобы комфортно почувствовать себя в этом весе.

На месте команды Усика я бы подождал и провел пять боев в супертяжелом весе, перед тем как говорить, что он готов, поскольку это большой риск для него. Может ли он победить Энтони Джошуа? Конечно, Усик думает, что может. Но Джошуа – большой, быстрый, мощный спортсмен и прирожденный супертяжеловес.