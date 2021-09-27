Экс-чемпион мира дал совет Джошуа, как победить Усика в реванше

Карл Фроч / фото - Daily Record

Бывший чемпион в среднем весе Карл Фроч поделился своими впечатлениями от поединка Алексанра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британский супертяж проиграл украинцу все свои чемпионские пояса.

В комментарии порталу BoxingScene Фроч также дал пару советов Джошуа на предстоящий реванш, и рассказал, при каких обстоятельствах AJ сможет победить Усика.

А AJ наоборот пытался боксировать с Усиком, который очень хорошо обучен. Мне бы хотелось увидеть более напористое начало от Энтони, но Усик такой классный боец, что не получилось. Во втором бою он может включиться с сильными и резкими ударами с самого начала, но меня здесь беспокоит то, что Усик в конце боя завелся и постарался закончить бой на последних секундах, хотя мог просто расслабиться и спокойно дождаться гонга.

Этот эпизод в заключительном раунде видится мне тем сценарием, который может произойти во втором бою. Какой же Усик классный боксер. Должен признать, что мне не нравится идея выходить на второй бой с Усиком, потому что Джошуа необходимо значительно изменить тактику и план на бой, и включаться с самого начала. Я слышал, что он уже пообещал выйти на второй поединок, но мое мнение, что он должен все очень хорошо проанализировать, понять, что он сделал не так и выявить то, что может сделать лучше в реванше.

Не думал, что Джошуа проиграет вот таким образом, у меня и в мыслях не было, что он может в таком стиле проиграть концовку, ведь это было немного уже похоже на избиение. Я не сомневаюсь в способностях Джошуа вернуться, но тут зависит от его желания, потому что достиг он уж многого. Победа Джошуа в реванше вполне реальна, на мой взгляд. Преимущество в физической силе действительно у него есть, но тут и по-другому боксировать нужно будет, использовать свои габариты и силу гораздо чаще».