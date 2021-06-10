Стивенсон: «Спенс легко справится с Пакьяо»
Экс-чемпион мира допускает, что Пакьяо способен на апсет в бою со Спенсом
Мэнни имеет все необходимые для этого навыки
13:50
Мэнни Пакьяо / Фото: HBO
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Крис Алгиери
допускает, что Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) может всех удивить, победив обладателя титулов WBC и IBF Эррола Спенса (27-0, 21 KO).
«Это не один из тех случаев, где ты не можешь списывать Мэнни, а я лично никогда не списываю Мэнни со счетов. Это один из тех ребят, которые обладают нокаутирующим ударом, скоростью и очень непривычным стилем. Он расставляет ловушки, разрывает темп боя, и он может меняться по ходу боя.
Парни с умением вносить коррективы выделяются и Мэнни в этом не хуже других, даже в столь большом возрасте (44 года). У него есть удар, мощь, и если он заставит Спенса нарваться на эти удары, мы можем увидеть апсет».
Напомним, поединок Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе.
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