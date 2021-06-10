Экс-чемпион мира допускает, что Пакьяо способен на апсет в бою со Спенсом

Мэнни Пакьяо / Фото: HBO

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Крис Алгиери допускает, что Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) может всех удивить, победив обладателя титулов WBC и IBF Эррола Спенса (27-0, 21 KO).



Парни с умением вносить коррективы выделяются и Мэнни в этом не хуже других, даже в столь большом возрасте (44 года). У него есть удар, мощь, и если он заставит Спенса нарваться на эти удары, мы можем увидеть апсет».