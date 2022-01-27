Белью: «Победить Фьюри – практически невыполнимая миссия для Усика»
Экс-чемпион мира: «Джошуа, бери чертовы отступные и беги, брат»
Берто советует пропустить Фьюри в очереди на бой с Усиком
18:59
Энтони Джошуа / Фото: The New York Times
Бывший чемпион мира по боксу Андре Берто
(32-5, 24 КО) в Twitter посоветовал экс-чемпиону в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) взять отступные за отказ от незамедлительного реванша с чемпионом WBA, IBF, WBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Энтони Джошуа, бери чертову наличку и беги, брат. Не позволяй своей гордости встать на пути к $20 млн. Соглашайся на деньги, садись и расслабься, а потом подерешься с победителем. В любой ситуации ты в выигрыше».
Напомним, ранее Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги.
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