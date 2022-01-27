Экс-чемпион мира: «Джошуа, бери чертовы отступные и беги, брат»

Берто советует пропустить Фьюри в очереди на бой с Усиком

Энтони Джошуа / Фото: The New York Times

Бывший чемпион мира по боксу Андре Берто (32-5, 24 КО) в Twitter посоветовал экс-чемпиону в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) взять отступные за отказ от незамедлительного реванша с чемпионом WBA, IBF, WBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).



«Энтони Джошуа, бери чертову наличку и беги, брат. Не позволяй своей гордости встать на пути к $20 млн. Соглашайся на деньги, садись и расслабься, а потом подерешься с победителем. В любой ситуации ты в выигрыше».

Напомним, ранее Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги.