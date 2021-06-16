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Экс-чемпион мира: «Джошуа с Усиком необходимо показать то, чего он еще никогда не делал в своей карьере»

Белью считает, что к Александру нужно подбирать ключ

Бокс Профессиональный бокс
15:01
Экс-чемпион мира: «Джошуа с Усиком необходимо показать то, чего он еще никогда не делал в своей карьере»
Энтони Джошуа. Александр Усик

Экс-чемпион мира в крузервейте Тони Белью рассказал в интервью talkSPORT, что нужно сделать чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в бою против Александра Усика (18-0, 13 КО).

«В поединке с Пулевым Джошуа чуть вернулся назад и показал старые приёмчики. Он сломал большого противника за счет очень важной скорости. Но в бою с Александром Усиком Джошуа опять придется показать что-то другое. Ему нужно все время боксировать, давить и принимать удары.

Джошуа необходимо показать то, чего он еще никогда не делал в своей карьере. Но он постоянно совершенствуется и становится лучше».

Напомним, ранее стало известно о двух важных пунктах в контракте на бой Джошуа и Усика.

Карен Агабекян
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Теги

Тони Белью Энтони Джошуа Александр Усик

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