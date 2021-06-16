Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика

Этими пунктами промоутер Джошуа доказал, что они боятся и видят большой потенциал в украинце

Джошуа vs Усик

Британский журналист Майкл Бенсон в Twitter сообщил, что пообщался с главой Matchroom Boxing Эдди Хирном и тот рассказал ему о двух важных пунктах контракта на бой чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).



По словам Хирна, в случае победы украинца боксеры проведут реванш. Это редкая практика в мировом боксе для обязательных защит титула.

Также, в случае поражения Усика, украинцы позволят Эдди Хирну провести еще один его бой в Британии. Это связано с тем, что популярность Александра на королевских островах растет, а после боя с Энтони она взлетит.

Напомним, Хирн уже отправил контракт Александру Красюку, и обе стороны ждут его подписания.