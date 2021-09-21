Усик: «Я предпочитаю Джошуа, чем Фьюри, потому что он олимпийский чемпион»
Экс-чемпион мира: «Фьюри находится не в лучшей форме перед боем с Уайлдером»
Ише Смит отметил плохое состояние Тайсона после прилета в США
14:06
Тайсон Фьюри / Фото: The Indian Express
Экс-чемпион мира Ише Смит заявил в Twitter, что Тайсон Фьюри (30-0-1,21 КО) за три недели до поединка с Деонтеем Уайлдером
(42-1-1, 41 КО) находится не в лучших физических кондициях.
«До поединка осталось три недели и либо у меня едет крыша, либо Фьюри не в лучшей форме. Может быть, мои глаза меня обманывают, но я никогда не ошибался. Мое мнение по поводу Фьюри основано на увиденном мной. Я отталкиваюсь от того, что увидел на фотографии, на которой он недавно приземлился в Лас-Вегасе, не больше и не меньше. Выглядит он немного похудевшим и уж явно не смотрится как боец, которому осталось тренироваться только две недели. Последнюю неделю боксёры не берут в расчёт. В заключительную неделю боксёры особо ничего не делают, в основном, просто снижают вес, а супертяжи, как я полагаю, работают и того меньше».
Напомним, ранее Фьюри прилетел в США для завершающего этапа подготовки.