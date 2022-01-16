Бетербиев – Усику: «Фьюри – другой персонаж, с ним не будет так легко, как с Джошуа»
Экс-чемпион мира: «Фьюри победил бы большинство великих супертяжеловесов»
Реджис Прогре похвалил действующего чемпиона WBC
07:35
Реджис Прогрейс / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 22 КО) в своем Twitter лестно высказался в адрес действующего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), заявив, что, по его мнению, «Цыганский король» победил бы большинство великих супертяжей.
«Смотрю на историю бокса. Я думаю, что Тайсон Фьюри доставил бы проблем любому супертяжеловесу любой эпохи. Возможно, он победил бы большинство великих супертяжей».
Looking at the history of boxing. I think Tyson Fury would’ve given a hard time to any heavyweight in any era. Probably would’ve beaten a majority of the great heavyweights.— Rougarou (@RPrograis) January 15, 2022
Напомним, Фьюри провел совместную тренировку с Джозефом Паркером.
Комментарии 0