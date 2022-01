Экс-чемпион мира: «Фьюри победил бы большинство великих супертяжеловесов»

Реджис Прогрейс / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 22 КО) в своем Twitter лестно высказался в адрес действующего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), заявив, что, по его мнению, «Цыганский король» победил бы большинство великих супертяжей.

Looking at the history of boxing. I think Tyson Fury would’ve given a hard time to any heavyweight in any era. Probably would’ve beaten a majority of the great heavyweights.