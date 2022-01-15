Фьюри: «У Джошуа не осталось топлива, чтобы драться с Усиком»
Фьюри провел совместную тренировку с Паркером
Новозеландец опубликовал фотографию с «Цыганским королем»
15 января 16:20
Фото: World Boxing News
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) провел совместную тренировку с бывшим обладателем титула WBO Джозефом Паркером (30-2, 21 КО).
Об этом в Instagram сообщил новозеландец:
«Возвращаемся к работе».
Планируется, что Фьюри проведет следующий бой в марте. Паркер же недавно отказался от поединка за звание официального претендента на один из поясов чемпиона мира.
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