Экс-чемпион мира из Украины: «Если Джошуа проиграет Усику, то ему можно заканчивать с боксом»

Андрей Котельник уверен, что украинец покажет конкурентное выступление

Фото: galinfo.com.ua

Бывший украинский чемпион мира Андрей Котельник поделился мнением о скором бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Это может психологически и морально давить на Усика, но они оба являются профессионалами, поэтому знают для чего они выходят в ринг. Джошуа знает, что он дома. Со стороны боксера могу сказать, что Усику терять точно нечего. Если он даже проиграет, то проведет конкурентный бой, никто ничего не скажет. Если проиграет Джошуа, то ему можно заканчивать с боксом и мечтать о каком-то большом бое. Имею в виду то, если бы он хотел объединить все титулы. Если выиграет Усик, то однозначно будет реванш».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Накануне один из тренеров украинца рассказал о главном преимуществе Александра над Энтони.

В целом же, большинство экспертов сходятся на мнении, что Усик лучше, как боксер, однако ему не хватит габаритов, чтобы победить Джошуа.

Ранее «Эй Джей» признался, что не считает Усика самым сложным соперником в карьере.