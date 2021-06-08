Тейлор: «Я проиграл Рамиресу 3, может, 4 раунда»
Экс-чемпион мира Липинец вернется в вес Ломаченко и хочет драться в претендентском бою
Поединок россиянина должен состояться до конца 2021 года
19:32
Сергей Липинец / фото - Fightnews
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (16-2-1, 12 КО) хочет вернуться в легкую весовую категорию. Менеджер боксера Алекс Вайсфельд заявил, что до конца 2021 года россиянин намерен подраться в элиминаторе.
«Липинец возвращается в весовую категорию до 63,5 кг и будет, скорее всего, драться в претендентском бою в ноябре-декабре. Наверное, соперником будет Роберт Истер или кто-то из топ-10 рейтинга».
Ранее о своих планах рассказал свежеиспеченный абсолютный чемпион дивизиона Джош Тейлор (18-0, 13 КО).