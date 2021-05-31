Лопес: «Я перебоксировал самого техничного боксера в мире – Ломаченко»
Экс-чемпион мира: «Ломаченко проиграет Накатани, если не будет лучшей версией себя»
Алгиери высоко оценил навыки японца
15:49
Василий Ломаченко / фото - 112
Экс-чемпион мира Крис Алгиери (24-3, 9 КО) поделился мнением о поединке Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Полусредневес заверил, что украинцу будет непросто в бою против японца.
«Масаеши – очень жесткий боец. Он сложный соперник для любого. Я на самом деле уверен, что если Ломаченко не будет лучшей версией себя, то он может проиграть этот бой».
Алгиери ранее дал прогноз на бой «Хай-Тека» против Девина Хэйни (25-0, 15 КО).
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