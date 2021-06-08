Экс-чемпион мира: «На месте Уайлдера я бы не отказывался от 20 миллионов долларов»

Тарвер считает, что американцу стоило согласиться на компенсацию от Фьюри

Уайлдер и Фьюри / Фото: Top Rank Экс-чемпион мира Антонио Тарвер считает, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) сделал неправильный выбор, отказавшись от компенсации от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Слова Тарвера приводит boxingnews24.com: Уайлдер заставил Фьюри драться с ним вместо Джошуа. Если для Деонтея в этой трилогии всё не сложится хорошо, ему придется посмотреть в зеркало и сказать: «Почему?» Уайлдер прижимается спиной к стене. Он потребовал провести этот бой рад фанатов. Если он не выйдет в ринге и не нокаутирует Фьюри, то я думаю, что даже победа близким решением не удовлетворит людей, которые говорят: «Я хочу сейчас увидеть бой Джошуа – Фьюри, вместо того чтобы ждать». На месте Уайлдера я бы никогда не отказался от 20 миллионов долларов. Мне плевать, когда, где и как. Если кто-то отказывается от 20 миллионов долларов, то нужно спросить, кто дает ему советы. Кто представляет интересы этого парня, считая, что 20 миллионов не выглядят обещающе? Синица в руках – лучше, чем журавль в небе. Я бы взял 20 миллионов. Со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не видит у Уайлдера никаких шансов в бою с его подопечным.

Олег Шумейко-младший