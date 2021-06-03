Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Экс-чемпион мира: «Накатани разоблачит любые негативные аспекты стиля Ломаченко»
Алгиери высказался о предстоящем поединке легкого веса
09:33
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomus_official
Экс-чемпион мира Крис Алгиери порассуждал в интервью Youtube каналу FightHype.com о предстоящем поединке экс-лидера легкого дивизиона Василия
Ломаченко (14-2, 10 KO) против Масаеши Накатани (19-1, 13 KO):
Бой с Накатани будет чрезвычайно тяжелым. Масаеши – крутой чувак, но я думаю, что, вероятно, стилистически на руку Ломаченко сыграет его лучший набор навыков. Но если Лома оступился хотя бы на полшага, это будет видно. Наканати разоблачит любые негативные аспекты твоего стиля.
Ломаченко хочет в поединке с японцем доказать, что он лучше Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).