Экс-чемпион мира назвал боксеров, способных побить Альвареса

Сауль Альварес / Фото: Sky Sports

Экс-чемпион мира в легком весе Рэймундо Бельтран рассказал, кто имеет шансы побить звездного мексиканца Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).



Никто не является непобедимым, всегда есть шанс проиграть. Есть Давид Бенавидес и Калеб Плант, очень хорошие боксеры. Есть ещё парень… забыл его фамилию. По-моему он из России… Бетербиев! Это ещё один тяжёлый бой. Он очень силён, но у Канело очень хорошая техника. Не знаю, я лично всегда предпочитал технику грубой силе».