Бенавидес-старший: «После боя с Плантом у Альвареса не останется выбора, кроме как сразиться с Давидом»
Экс-чемпион мира назвал боксеров, способных побить Альвареса
На текущий момент их лишь трое
17 мая 22:04
Сауль Альварес / Фото: Sky Sports
Экс-чемпион мира в легком весе Рэймундо Бельтран рассказал, кто имеет шансы побить звездного мексиканца Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).
«Сейчас Канело является самым лучшим бойцом. В своём последнем бою он выглядел великолепно. Я не видел, чтобы он был настолько уверен с психологической точки зрения даже когда он дрался с Головкиным. Сейчас он на пике и он показал это. Он на вершине мира, он обладает правильным настроем и в ближайшие два-три года сложно будет надрать ему задницу.
Никто не является непобедимым, всегда есть шанс проиграть. Есть Давид Бенавидес и Калеб Плант, очень хорошие боксеры. Есть ещё парень… забыл его фамилию. По-моему он из России… Бетербиев! Это ещё один тяжёлый бой. Он очень силён, но у Канело очень хорошая техника. Не знаю, я лично всегда предпочитал технику грубой силе».
Напомним, ранее Роуч-младший заявил, что Плант не сможет побить Альвареса.