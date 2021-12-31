Экс-чемпион мира назвал поединок, в котором увидел возвращение великого Ломаченко

Портер также выделил Лому как одного из лучших в дивизионе

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира Шон Портер в эфире своего подкаста на Youtube заявил, что видит Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) в числе лучших боксеров легкого веса:



Мой топ не поменялся. Я думаю, что «Танк» Дэвис даже с поврежденной рукой и тем, что он показал в бою с Крусом… Фантастический, самый взрывной и быстрый боец легкого веса, самый бешенный. У него есть все, он наиболее полноценный боксер в легком весе. И прямо за ним я поставлю Лому. Я действительно считаю, что бой с Накатани направил меня на это. Когда я его увидел, я ведь уже знал, что этот парнишка один из лучших. Но я понял, что не может быть никаких пререканий – нет парня, способного справиться с Ломой, разве что только Дэвис.

Также Портер заявил, что Ломаченко всем доказывает, что рекорд – не главное.