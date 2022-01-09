Экс-чемпион мира о бое Альварес – Бетербиев: «Ничего против Артура не имею, но сейчас это два разных уровня»

Форман отметил, что Канело остановит Артура в одном из раундов

Альварес - Бетербиев Экс-чемпион мира по боксу Юрий Форман в комментарии Youtube-каналу Бокс. Обзоры от Дмитрия высказался о возможном бое абсолютного чемпиона в полусреднем весе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО) и чемпиона по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО).

«Канело уже мог бы перестать тренироваться на 10 или 15 боев раньше, а он до сих пор выходит на каждый поединок с целью выиграть чемпионский титул или защитить свои пояса. Даже если бы он занимался гольфом, я бы его уважал. Канело относится к своему спорту как к искусству. Мне кажется, бой с Бетербиевым будет очень интересным. Но если Канело подойдет к нему как к каждому своему бою, то я думаю, он остановит Бетербиева в каком-то раунде. Ничего против Артура не имею, он классный боксер. Но моя оценка – сейчас это два разных уровня». Напомним, ранее Бетербиев заявил, что Боб Арум верит в его бой с Альваресом.

Карен Агабекян