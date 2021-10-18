Экс-чемпион мира рассказал, какие правки нужно внести Джошуа, чтобы победить Усика

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Бывший чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Крис Алджиери поделился мнением о шансах Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) реваншировать поражение от украинца Александра Усика (19-0, 13 КО):

Кажется, что Усик уже адаптировался к супертяжелому весу. Он отлично смотрелся против Джошуа. Усик выглядел мощным, он несколько раз потряс Энтони, попадал по нему сильными ударами. Я думаю, что он уже заматерел в этом весе».