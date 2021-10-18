Экс-чемпион мира: «Усик – более сложный соперник для Фьюри, чем Джошуа»
Экс-чемпион мира рассказал, какие правки нужно внести Джошуа, чтобы победить Усика
Боксеры проведут реванш в марте 2022 года
12:41
Фото: Ring Magazine
Бывший чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Крис Алджиери поделился мнением о шансах Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) реваншировать поражение от украинца Александра Усика (19-0, 13 КО):
«Когда я делал прогноз на бой Усик – Джошуа, я сказал: «Есть ли у Александра инструменты, необходимые для победы? Да. Думаю ли я, что он победит? Нет». Он доказал, что я ошибаюсь. Усик – отличный боец, и я это знал. Но я думаю, что Джошуа внесет коррективы, будет использовать свои габариты и мощь. Ведь когда он наносил удары и попадал, у Усика моментами возникали проблемы. Энтони просто не доводил дело до конца, не использовал свою физику, пытался перебоксировать боксера. Если Джошуа сможет внести эти правки, то я думаю, что он победит.
Кажется, что Усик уже адаптировался к супертяжелому весу. Он отлично смотрелся против Джошуа. Усик выглядел мощным, он несколько раз потряс Энтони, попадал по нему сильными ударами. Я думаю, что он уже заматерел в этом весе».
Реванш Джошуа с Усиком запланирован на март 2022 года. Впервые в карьере «Эй Джей» подходит к поединку в качестве андердога.