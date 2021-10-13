Промоутер Усика назвал самое вероятное время, когда состоится реванш с Джошуа

Место проведения поединка пока неизвестно

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью Behind The Gloves рассказал, что март 2022 года – самое вероятное время для проведения реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«На данный момент мы говорим о марте. У нас есть семь месяцев, чтобы провести реванш. Март подходит обоим боксерам».

Напомним, в качестве одного из мест проведения реванша рассматривается Киев.

Отметим, что в команде Усика уже начинают смотреть за спину Джошуа, рассуждая о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Недавно появилась интересная статистика, в которой весьма неожиданно для многих Джошуа оказался выше Усика.