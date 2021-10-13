Красюк нашел более сложного соперника для Фьюри, чем Уайлдер. Это не Усик, и не Джошуа
Промоутер Усика назвал самое вероятное время, когда состоится реванш с Джошуа
Место проведения поединка пока неизвестно
18:45
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью Behind The Gloves рассказал, что март 2022 года – самое вероятное время для проведения реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«На данный момент мы говорим о марте. У нас есть семь месяцев, чтобы провести реванш. Март подходит обоим боксерам».
Напомним, в качестве одного из мест проведения реванша рассматривается Киев.
Отметим, что в команде Усика уже начинают смотреть за спину Джошуа, рассуждая о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
Недавно появилась интересная статистика, в которой весьма неожиданно для многих Джошуа оказался выше Усика.
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