С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа

Перед первым поединком британец был явным фаворитом

Фото: Facebook Александра Усика

Букмекеры начали принимать ставки на исход реванша между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

На победу украинца можно поставить за коэффициент 1,65, в то же время, успех британца оценивается в 2,25.

Как видим, в отличии от первого боя, к реваншу Усик подходит в качестве явного фаворита. Напомним, перед первым поединком ставки на украинца варьировались в пределах от 2,5 до 3. Победа Джошуа оценивалась – от 1,4 до 1,5.

В первом бою Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Сразу же после поединка британец заявил о желании провести реванш, а также отметил, что теперь знает, как победить украинца.

Промоутер «Эй Джея» Эдди Хирн недавно озвучил примерные даты, в которые состоится второй бой.