Экс-чемпион мира дал совет Джошуа, как победить Усика в реванше
Экс-чемпион мира: «Усик побьет Фьюри»
Стив Каннингем отметил уровень бокса украинского супертяжеловеса
27 сентября 12:22
Стив Каннингем / Фото - foxsportsЭкс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом дивизионе Стив Каннингем на своем аккаунте в Twitter с уверенностью заявил, что новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0-0, 13 KO) выиграет поединок у обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Я думаю, что Усик побьет Фьюри. Усик умеет двигать, комбинировать и взрываться, когда ему нужно. И в отличии от меня, у него есть команда менеджеров, которые не позволят Фьюри использовать нарушения. А Фьюри придется прибегать к нарушениям, чтобы замедлить Усика. Вспомните мой бой с ним».
Напомним, Усик завоевал титулы в поединке с британцем Энтони Джошуа.