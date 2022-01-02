Экс-чемпион мира: «Усику и Ломаченко, чтобы сравняться с наследием Владимира Кличко, нужно еще поработать и поработать немало»

Григорий Дрозд уверен, что кумовья прошли лишь треть пути Владимира

Ломаченко и Усик / Фото6 Инстаграм

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в интервью YouTube-каналу USACHEV TV заявил, что украинские боксеры Александр Усик (19-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) по уровню достижений не дотягивают к Владимиру Кличко.



«Знаете, Вася Ломаченко и Саша Усик, конечно, прекрасные, великолепные, талантливейшие ребята, но для того чтобы сравняться с наследием Владимира Кличко, нужно еще поработать и поработать немало. Я думаю, что они, наверное, приблизительно прошли треть этого пути. Володя Кличко – это легенда номер один хэвивейта, всемирно признанная. Саша – большой молодец, Вася – тоже, но пока их рядом ставить нельзя».

Напомним, ранее Усик не попал в топ-3 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.



