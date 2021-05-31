Экс-чемпион мира: «Усику стоило оставаться в первом тяжелом весе»

Кармазин считает, что если украинец и завоюет титул в хэвивейте, то быстро его потеряет

Александр Усик / Фото: Business Insider

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Роман Кармазин в интервью Youtube каналу «События в мире бокса и ММА» заявил, что не видит Александра Усика (18-0, 13 KO) в супертяжелом весе. Отметим, что в следующем поединке украинец должен сойтись в ринге с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)



Я думаю, зря Усик перешел в супертяжелый вес. Считаю, что надо было оставаться в первом тяжелом весе. Думаю, что он станет чемпионом, но потом потеряет титул.

Тяжеловес MMA Александр Емельяненко уверен в победе Усика в бою с Джошуа.