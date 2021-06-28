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Экс-чемпион мира: «В бою с Накатани мы видели того самого особенного Ломаченко»

Брэдли похвалил украинца за шикарное выступление в поединке с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
09:27
Экс-чемпион мира: «В бою с Накатани мы видели того самого особенного Ломаченко»
Ломаченко против Накатани / Фото: ESPN

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) в интервью Youtube каналу FightHype.com высоко оценил выступление экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масайоши Накатани (192-, 13 KO), в котором украинец нокаутировал соперника:

Ломаченко оформил нокаут, поскольку ты не можешь делать то, что делает этот парень, и не быть в этом великолепным. Нельзя не вернуться, когда ты хочешь мести. Нельзя сделать камбэк после поражения и не стать лучше. Это парень, который готов рисковать на протяжении карьеры. Надо это понимать. Это другая ментальность.

Этот парень – особенный, и он показал это в бою с Накатани. Ломаченко заставил его выглядеть посредственным. Да, я знаю насчет габаритов, ударной мощи и всего такого. Ты должен быть великолепен в этом, но работа ног и IQ Ломаченко оказались перебором для Накатани. Поэтому я и говорю, что Ломаченко неудержим. Забудьте фразы типа: «Кто такой, черт побери, Ломаченко?»

Отличное выступление Ломаченко. Это был винтажный Ломаченко. Думаю, после этого реванш с Лопесом стал более интересным. Лома быстро начал. Обычно он не спешит. В этот раз Ломаченко пошел на требуемый риск и сказал: «Нет, ты меня не нокаутируешь».

Обращение Ломаченко к болельщикам после победы.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Масайоши Накатани

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