Экс-чемпион мира: «В бою с Накатани мы видели того самого особенного Ломаченко»

Ломаченко против Накатани / Фото: ESPN

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) в интервью Youtube каналу FightHype.com высоко оценил выступление экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масайоши Накатани (192-, 13 KO), в котором украинец нокаутировал соперника:



Этот парень – особенный, и он показал это в бою с Накатани. Ломаченко заставил его выглядеть посредственным. Да, я знаю насчет габаритов, ударной мощи и всего такого. Ты должен быть великолепен в этом, но работа ног и IQ Ломаченко оказались перебором для Накатани. Поэтому я и говорю, что Ломаченко неудержим. Забудьте фразы типа: «Кто такой, черт побери, Ломаченко?»

Отличное выступление Ломаченко. Это был винтажный Ломаченко. Думаю, после этого реванш с Лопесом стал более интересным. Лома быстро начал. Обычно он не спешит. В этот раз Ломаченко пошел на требуемый риск и сказал: «Нет, ты меня не нокаутируешь».