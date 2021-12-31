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Экс-чемпион мира в двух дивизионах готов вновь завоевать пояс

Луис Нери намерен легчайший вес
Бокс Профессиональный бокс
31 декабря 2021г. 09:00
Экс-чемпион мира в двух дивизионах готов вновь завоевать пояс
Луис Нери / Фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в двух дивизионах, мексиканец Луис Нери (31-1-0, 24 KO), который вернется в ринг 5 февраля в поединке против непобежденного американца Карлоса Кастро (27-0-0, 12 KO), заявил, что надеется в случае победы вновь сразиться за пояс.

Цитирует Нери boxingscene.com.

«Не могу дождаться, когда начну новый год с большого события. Мне не нужны были проходные бои [после досрочного поражения Брэндону Фигероа], поэтому я попросил лучшего соперника из возможных. У Кастро отличный рекорд, и он занимает солидное место в рейтингах. Победа над ним подбросит меня на чемпионские позиции, что мне и нужно».


Напомним, в мае Нери нокаутом в 7-м раунде проиграл Брэндону Фигероа в объединительном поединке.


Владимир Кириченко
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