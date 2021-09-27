Экс-чемпион мира: «В реванше у Усика будет еще больше шансов нокаутировать Джошуа»

Григорий Дрозд советует британцу повременить с реваншем

Григорий Дрозд / фото - РБК

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился своими впечатлениями от боя Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО), в котором украинский супертяж отобрал у британца все чемпионские титулы дивизиона.

В интервью YouTube каналу Usachev TV Дрозд посоветовал Джошуа повременить с реваншем, так как результат второго боя будет таким же.