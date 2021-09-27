Хэй: «У Усика есть шанс повторить свой успех, а у Джошуа – вернуть пояса»
Экс-чемпион мира: «В реванше у Усика будет еще больше шансов нокаутировать Джошуа»
Григорий Дрозд советует британцу повременить с реваншем
27 сентября 14:39
Григорий Дрозд / фото - РБК
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился своими впечатлениями от боя Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО), в котором украинский супертяж отобрал у британца все чемпионские титулы дивизиона.
В интервью YouTube каналу Usachev TV Дрозд посоветовал Джошуа повременить с реваншем, так как результат второго боя будет таким же.
«Если есть шансы, если у Джошуа сохраняются чемпионские амбиции, безусловно, он может и должен воспользоваться этим правом, иначе все будет выглядеть совсем грустно. Он не один год был чемпионом мира в супертяжелом весе и обязан доказывать, что хочет вернуть титулы.Напомним, Хирн не верит в возможность проведения боя Усик – Джошуа 2 в Украине.
Вопрос в другом. Я считаю, что сейчас рисунок боя будет таким же. Возможно, что-то изменилось бы только за год. Я думаю, что у Усика будет еще больше шансов нокаутировать Джошуа. Я не вижу какой-то разницы, если бой состоится в течение полугода. Все будет то же самое, только убедительнее со стороны Александра Усика».