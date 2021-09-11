Экс-чемпион мира Жиров: «У Усика сумасшедший взгляд. Но он прикольщик, молодец»

Россиянин поделился мнением о шансах украинца в хэвивейте

Усик / фото - Fightnews

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Василий Жиров поделился мнением о будущем Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелом весе. Казахстанец отметил, что в современном хэвивейте размер уже не так важен.

«Я видел бои Усика. Он немножко сумасшедший боксер. Взгляд у него сумасшедший, да? Но он прикольщик, молодец. Он живчик, скажем так. Мне нравится. Он сделает в своей карьере хорошие шаги. Я думаю, у него будет вариант показать себя еще.

В супертяжелом весе размер уже не важен. Я дрался с боксерами, которые весили по 250-300 фунтов (113-136 кг). Они были намного больше меня. Если Усик правильно тактически составит план на бой до поединка, то он выиграет. Здесь даже нет слов. У него есть советская школа бокса и плюс еще профессиональная. Это даст ему возможность быть лучше, чем другие боксеры».

Бой Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Следите за трансляцией боя на XSPORT.

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