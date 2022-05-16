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Тема дняЗбірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021
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Екс-чемпіон світу: «Українці дуже патріотичні – Ломаченко відмовився від можливості стати абсолютним чемпіоном, аби захищати своїх людей»

82 дні продовжується повномасштабне вторгнення російських терористів
Бокс Профессиональный бокс
14:35
Екс-чемпіон світу: «Українці дуже патріотичні – Ломаченко відмовився від можливості стати абсолютним чемпіоном, аби захищати своїх людей»
Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі в інтерв’ю iFL TV висловився щодо рішення Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) залишитися в Україні до завершення війни:

Українці дуже патріотичні і хочуть захищати своїх людей. Подивіться на Ломаченко. Він добровільно відмовився від можливості стати абсолютним чемпіоном. Ми знаємо, наскільки сильно він цього бажав. Він говорив про це весь час. Для нього відмовитися від цього, залишитися в Україні і битися за свою країну – бачите, наскільки багато це значить для такого типу людей.

Раніше Олександр Усик (19-0, 13 KO) розповідав інформацію щодо Ломаченко.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко война

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