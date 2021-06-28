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Экс-чемпион UFC о победе Ломаченко: «Приятно за ребят из Украины, есть чем гордиться»

Тактаров отметил способности Василия в бою с Накатани

Бокс Профессиональный бокс
14:49
Экс-чемпион UFC о победе Ломаченко: «Приятно за ребят из Украины, есть чем гордиться»
Олег Тактаров / Фото: РИА Новости

Победитель одного из первых турниров UFC Олег Тактаров в Instagram прокомментировал победу бывшего чемпиона мира по боксу в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с японцем Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).

«Не зная как Ломаченко выступил, я сказал, что он будет сейчас переезжать всех, как в молодости. Посмотрел бой – так и случилось. Если бы он проиграл до этого, то так же выиграл бы предыдущий бой. Просто человек встрепенулся.

Там настолько много генетической техники, чуйки, координации, что хватит на десять бойцов в категории выше. Для меня не было неожиданностью, что он затоптал своего соперника. Здорово. Приятно за ребят из Украины, есть чем гордиться».

Напомним, ранееХорхе Линарес заявил, что теперь Ломаченко доказал свою состоятельность и может побить Теофимо Лопеса.


Карен Агабекян
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Теги

Олег Тактаров Василий Ломаченко

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