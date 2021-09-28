Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком

Биспинг считает, что украинец победил очень уверенно





Майкл Биспинг / Фото: Deadline

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в Twitter призвал наказать судью Ховарда Фостера за то, что у того после 8-го раунда на карточках в поединке Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) против Александра Усика (19-0, 13 КО) лидировал британец.

Британский судья по итогам боя все же отдал победу Усику, но счет был странным: 115:113.

«Он должен нести ответственность за эти оценки. Пусть объяснит, почему он посчитал не так, как его коллеги. Если никаких внятных причин нет, то он больше никогда не должен судить».

Напомним, ранее менеджер Усика был возмущен тем, что у Александра забрали 6 секунд в 12-м раунде.