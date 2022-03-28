Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Американская актриса вступилась за своего бойфренда
10:38
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери
Бывшая невеста легендарного боксера Владимира Кличко – американка Хайден Панеттьери, которая основала фонд в помощь украинским солдатам на передовой, угодила в новый скандал, сообщает таблоид TMZ. Бойфренд актрисы, который уже был осужден за домашнее насилие по отношению к ней, устроил драку в одном из баров Лос-Анджелеса. Также в потасовку ввязалась и Панеттьери, позже актриса упала на асфальт, и сама получила несколько ударов. Примечательно, что скандал произошел в день рождение Владимира Кличко, 25 марта.
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