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Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера

Американская актриса вступилась за своего бойфренда
Бокс Профессиональный бокс
10:38
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Бывшая невеста легендарного боксера Владимира Кличко – американка Хайден Панеттьери, которая основала фонд в помощь украинским солдатам на передовой, угодила в новый скандал, сообщает таблоид TMZ. Бойфренд актрисы, который уже был осужден за домашнее насилие по отношению к ней, устроил драку в одном из баров Лос-Анджелеса. Также в потасовку ввязалась и Панеттьери, позже актриса упала на асфальт, и сама получила несколько ударов. Примечательно, что скандал произошел в день рождение Владимира Кличко, 25 марта

   


 Ранее XSPORT.ua опубликовал информацию о том, что орки оккупировали дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) в Ворзеле.

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Хайден Панеттьери Владимир Кличко

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