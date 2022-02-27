Экс-невеста Кличко Панеттьери: «То, что делает Путин, - это абсолютный позор»

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – голливудская актриса Хайден Паннетьери не стала игнорировать события, которые сейчас происходят в Украине. Более того, звезда американских фильмов выразила свое желание бороться вместе с украинским народом:

Я бы хотела, чтобы вас было больше поддержки, и я хотел бы сражаться вместе с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку #демократии. Продолжайте следить за обновлениями от @klitschko и @vitaliyklitschko.»