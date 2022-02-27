Экс-невеста Кличко Панеттьери: «То, что делает Путин, - это абсолютный позор»
Американская актриса вспомнила о том, как в 2014 году была на Майдане
14:43
Хайден Панеттьери и Владимир Кличко
Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – голливудская актриса Хайден Паннетьери не стала игнорировать события, которые сейчас происходят в Украине. Более того, звезда американских фильмов выразила свое желание бороться вместе с украинским народом:
«Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет продолжает страстно защищать свою страну. То, что делает Путин, — это абсолютный позор! Этот ужасный момент в истории, который посылает ужасающий сигнал: сигнал о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и позволять автократам вроде Путина брать все, что им заблагорассудится. Я молюсь за свою семью и друзей там и за всех, кто борется.
Я бы хотела, чтобы вас было больше поддержки, и я хотел бы сражаться вместе с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку #демократии. Продолжайте следить за обновлениями от @klitschko и @vitaliyklitschko.»
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