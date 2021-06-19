Экс-претендент на пояс IBF: «Джошуа, в сравнении с Усиком, будет не такой подвижный»

Елена Медведенко (справа) / Фото - Facebook Елены Медведенко

Чемпионка Европы по версии EBU Елена Медведенко (11-8, 3 КО), которая в течение карьеры боксировала и за пояс чемпионки мира по версии IBF, считает, что Александр Усик (18-0, 13 КО) может выиграть бой у обладателя титулов IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

Много говорят, что ему не хватает роста, недостаточно силы удара. А ведь Джошуа большой, мощный боксер.

Скажу так, что вот сейчас я боксировала, и была недовеском. То есть это была не моя весовая категория. Девочка была на несколько килограмм тяжелее.

Может, недостаток веса, дает определенные преимущества в скорости. Даже не может, а точно –он вполне может использовать свои преимущества, свои сильные стороны против Джошуа.

Джошуа, возможно, будет не такой подвижный.