Экс-претендент на пояс IBF: «Джошуа, в сравнении с Усиком, будет не такой подвижный»
Чемпионка Европы по версии EBU Елена Медведенко (11-8, 3 КО), которая в течение карьеры боксировала и за пояс чемпионки мира по версии IBF, считает, что Александр Усик (18-0, 13 КО) может выиграть бой у обладателя титулов IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):
У Усика есть все шансы, чтобы победить Джошуа. Главное работать и гнуть свою линию. У него есть все задатки, для того, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
Много говорят, что ему не хватает роста, недостаточно силы удара. А ведь Джошуа большой, мощный боксер.
Скажу так, что вот сейчас я боксировала, и была недовеском. То есть это была не моя весовая категория. Девочка была на несколько килограмм тяжелее.
Может, недостаток веса, дает определенные преимущества в скорости. Даже не может, а точно –он вполне может использовать свои преимущества, свои сильные стороны против Джошуа.
Джошуа, возможно, будет не такой подвижный.
Также Медведенко дала прогноз на бой Ломаченко – Накатани.
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