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Экс-претендент на титул в супертяжелом весе высказался о шансах Ломы в реванше с Лопесом

Второй поединок легковесов должен пройти после поединка Теофимо с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
15:46
Экс-претендент на титул в супертяжелом весе высказался о шансах Ломы в реванше с Лопесом
Лопес против Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе Эдди Чемберс (42-5, 23 KO) в своем Twitter взвесил шансы экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в возможном реванше с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

Как ты думаешь, Лома может победить Теофимо в реванше, если Лопес пройдет Камбососа, у которого, как мне кажется, очень маленькие шансы?

У Ломаченко хорошие шансы – 50:50.

Напомним, что после победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) Лома поднялся в рейтинге pound-for-pound.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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