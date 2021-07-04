Касимеро все таки подерется против экс-соперника Ломаченко
Экс-претендент на титул в супертяжелом весе высказался о шансах Ломы в реванше с Лопесом
Второй поединок легковесов должен пройти после поединка Теофимо с Камбососом
15:46
Лопес против Ломаченко / Фото: Top Rank
Бывший претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе Эдди Чемберс (42-5, 23 KO) в своем Twitter взвесил шансы экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в возможном реванше с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
He has a great chance 50/50 https://t.co/ggh2ZQaiLV— Eddie Chambers (@champfasteddie) July 4, 2021
Как ты думаешь, Лома может победить Теофимо в реванше, если Лопес пройдет Камбососа, у которого, как мне кажется, очень маленькие шансы?
У Ломаченко хорошие шансы – 50:50.
Напомним, что после победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) Лома поднялся в рейтинге pound-for-pound.
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