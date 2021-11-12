Экс-самый сильный человек планеты против легендарного армрестлера – завершилось шатанием по рингу и разбитым лицом

Бьернссон завоевал первую досрочную победу

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Самый сильный человек планеты 2018 года Хафтор Бьернссон провел третий выставочный поединок. На сей раз «Гора» встретился с легендарным армрестлером Девоном Ларратом.



Бьернссону удалось завоевать первую досрочную победу. Правда, не сказать, что это его заслуга. Уж очень слабо выглядел его соперник. Ларрата будто ветром сдувало по всему рингу, да и защита была не особая – рефери не стал терпеть избиения американца и разбитое лицо Девона заставило рефери завершить бой в первом же раунде.

Также «Гора» прошелся по пузу абсолютному чемпиону легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO).