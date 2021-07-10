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Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника

Михай Нистор зарубился с Колби Мэдисоном
Бокс Профессиональный бокс
16:03
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Михай Нистор / Фото: Tapology

В Лос-Анджелесе, Калифорния, накануне прошел вечер бокса, в одном из поединков которого встречались супертяжеловесы румын Михай Нистор (3-0, 3 КО) и американец Колби Мэдисон (9-3-2, 6 КО). И пускай имена этих боксеров, скорее всего, вам ни о чем не говорят, но они выдали, возможно лучший бой года.

Уже в первом раунде Нистор, который был однозначным фаворитом и должен был легко выигрывать бой, подтвердил свой статут, отправив Мэдисона в нокдаун. Американец не «поплыл», а, напротив, уже он отправил соперника на настил ринга.

Во второй трехминутке история повторилась, с той лишь разницей, что теперь на счету Мэдисона был первый нокдаун, после которого, казалось, Нистор все… Но нет. Румын проявил железный характер и сам удосрочил соперника. Что за бой!?

Понятно, что из-за статуса боксеров, а также «корявости» в их ударах, этот поединок не станет боем-года, но сердца некоторых болельщиков эти двое точно завоевали.

Отметим, что Нистор – двукратный призер чемпионатов Европы в любителях. В 2013 году он даже дрался против украинца Александра Усика, а недавно высказался о его поединке с Энтони Джошуа.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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