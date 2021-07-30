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Экс-тренер Фьюри: «Джошуа будет намного проще, если он использует против Усика свою физику»

Специалист уверен, что если Энтони попробует переиграть украинца, то будут проблемы
Бокс Профессиональный бокс
16:50
Экс-тренер Фьюри: «Джошуа будет намного проще, если он использует против Усика свою физику»
Джошуа vs Усик

Экс-тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Бэн Дэвисон высказался о бое чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Если Джошуа захочет провести с Усиком шахматную партию, пытаясь переиграть его интеллектуально, у него могут возникнуть определенные проблемы. Если же Энтони использует свою физику, навяжет высокий темп и не оставит Усику пространства и времени на размышления, то, думаю, он остановит Александра. Но если Джошуа даст Усику пространство и время, то это может доставить ему определенных проблем.

В определенных аспектах Усика можно назвать лучшим соперником в карьере Джошуа. В частности, в плане ума и IQ. Но он, вероятно, ненастоящий супертяжеловес в сравнении с этими монстрами в их дивизионе. Так что Джошуа может либо устроить тяжелую для себя ночь, либо ему будет не легко, но намного проще, если он использует против Усика свою физику».

Напомним, ранее промоутер Джошуа заявил, что бой с Усиком для Энтони сложнее чем для Фьюри бой с Уайлдером.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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