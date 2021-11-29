Лопес потерял все пояса. Но на месте Камбососа мог оказаться Беринчик
Экс-тренер Кличко: «Беринчик способен включиться и много-много бить, а Камбосос может не выдержать»
Городничев считает, что бой с Денисом был бы для Джорджа интереснее чем с Лопесом
09:49
Денис Беринчик / Фото: К2
Украинский специалист Сергей Городничев уверен, что у украинца Дениса Беринчика
(15-0, 9 КО) хорошие шансы победить абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Может ли Беринчик потянуть Камбососа? Денис может потянуть всех. Если Беринчик будет боксировать с Камбососом, то это будет интереснее, чем с Лопесом, потому что Денис может включиться, и у него есть характер.
Беринчик способен включиться и много-много бить, а Камбосос может не выдержать. Все зависит от Беринчика, от его настроя. Если Камбосос даст ему эту возможность, то он может выиграть. Я не сомневаюсь в Беринчике».
Напомним, Беринчик 18 декабря проведет поединок против россиянина Исы Чаниева.
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