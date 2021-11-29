Экс-тренер Кличко: «Беринчик способен включиться и много-много бить, а Камбосос может не выдержать»

Денис Беринчик / Фото: К2

Украинский специалист Сергей Городничев уверен, что у украинца Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) хорошие шансы победить абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).



Беринчик способен включиться и много-много бить, а Камбосос может не выдержать. Все зависит от Беринчика, от его настроя. Если Камбосос даст ему эту возможность, то он может выиграть. Я не сомневаюсь в Беринчике».