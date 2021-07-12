Экс-тренер Кличко: «Джошуа выиграл у Владимира. Какие тогда шансы у Усика?»

Городничев не верит в украинца в поединке с титулованным британцем

Александр Усик / Фото: essentiallysports.com

Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил в прямом эфире на своем Youtube канале, что у Александра Усика (18-0, 13 KO) нет никаких перспектив в поединке с обладателем титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Неизвестно, чем бой с AJ закончится. Усик на ногах хорошо двигается? Так и Джошуа в этом компоненте хорош. Если он зажмет его, начнет обрезать канаты, пару раз приклеит, то неизвестно чем это закончится. Слушайте, он выигрывал у Владимира Кличко. Чем выиграет Усик? Все говорят: «По очкам, по очкам». Ну какие очки, где их взять? Джошуа обрежет канаты и Усик не сможет двигаться. Тем более он потяжелел. Али Башир говорит, что всего на четыре килограмма. Так а что такое 4 кг для тяжа? Раз потренировался, вечером не поел – и вот они ушли.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о деталях контракта на поединок украинца против британца.