Экс-тренер Кличко: «Когда Фьюри станет абсолютным чемпионом, у Володи вновь появится шанс»

Городничев уверен, что Тайсон уйдет в загул

Кличко и Фьюри / фото - Talk Sport

Экс-тренер Владимира Кличко Сергей Городничев уверен, что после того, как Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) разыграют звание абсолютного чемпиона мира возрастной украинец вновь получит свой шанс. Наставник заявил в интервью ресурсу «Боксерская правда» в Instagram, что после победы «Цыганский Король», наверняка, повесит перчатки на гвоздь.

«Я думаю, что у Фьюри и Джошуа будет три боя. Первый выиграет Фьюри, второй - Джошуа и третий - Фьюри. Они просто хотят заработать денег. Может быть, будет победа по очкам, а возможно, и нет, но Фьюри выиграет, будет абсолютным чемпионом. Фьюри выигрывает, опять уходит в загул, раздает все пояса. У Володи опять появляется шанс получить пояс, Уайлдер заберет пояс WBC, и откроется дорога для многих боксеров».

Ранее Городничев высказался о противостоянии Фьюри и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).