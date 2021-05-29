Туреано Джонсон: «Бой Джошуа – Усик будет повторением первого поединка с Руисом, но Александр выиграет еще и реванш»
Экс-тренер Кличко: «Когда Фьюри станет абсолютным чемпионом, у Володи вновь появится шанс»
Городничев уверен, что Тайсон уйдет в загул
15:58
Кличко и Фьюри / фото - Talk Sport
Экс-тренер Владимира Кличко Сергей Городничев уверен, что после того, как Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) разыграют звание абсолютного чемпиона мира возрастной украинец вновь получит свой шанс. Наставник заявил в интервью ресурсу «Боксерская правда» в Instagram, что после победы «Цыганский Король», наверняка, повесит перчатки на гвоздь.
«Я думаю, что у Фьюри и Джошуа будет три боя. Первый выиграет Фьюри, второй - Джошуа и третий - Фьюри. Они просто хотят заработать денег. Может быть, будет победа по очкам, а возможно, и нет, но Фьюри выиграет, будет абсолютным чемпионом.
Фьюри выигрывает, опять уходит в загул, раздает все пояса. У Володи опять появляется шанс получить пояс, Уайлдер заберет пояс WBC, и откроется дорога для многих боксеров».
Ранее Городничев высказался о противостоянии Фьюри и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
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