Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»

Городничев считает, что Фьюри психологически всех переиграл

Кличко и Фьюри / Фото: Reuters

Экс-тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Сергей Городничев в прямом эфире ресурса «Боксерская правда» в Instagram поделился воспоминаниями о поражении украинца в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). Отметим, что Городичев видит Фьюри в роли помощника Кличко в возвращении чемпионского титула.



Психологически Фьюри разложил всех и все. Я сидел и смотрел этот бой в шестом ряду. Когда я начал говорить, что Володя проигрывает, то рядом плакали люди, честно. Никто не верил, все смотрели на меня, мол, что ты чешешь? Я говорю: «Вы что, не видите, что он проигрывает?» Мне никто не верил. Никто не мог поверить в то, что происходит. Перед боем все было четко. Просто не пошло. Что произошло – тоже сложно сказать. Это больше психологическое. Там тоже можно рассказать много, но не сейчас. Я столько интересного могу рассказать, но это уже когда Володя закончит свою карьеру.

Напомним, Городничев заверил, что шансы Александра Усика (18-0, 13 KO) малы, пока в супертяжелом дивизионе доминирует Фьюри.