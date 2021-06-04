Экс-тренер Кличко: «Команда у Усика нулевая. Тренировочный лагерь и тренерский состав – г*вно»
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев раскритиковал в интервью ресурсу «Боксерская правда» команду украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO):
Они там пыхтят, выполняют указания. Они не имеют опыта. Какой опыт у этой команды в профессиональном боксе? Ноль. Может, один процент. Пускай они не обижаются, но это так и есть.
Там надо платить хорошие деньги менеджеру, директору команды. Они жмоты. Знаете почему? Потому что так складывается картина. У них тренировочный лагерь – г*вно, тренерский состав – г*вно. Извините, что я так говорю, но оно так и есть.
Если бы это было супер, как у Кличко: тренировочный лагерь – класс, тренер – легенда, то это да, другой расклад. Если оно дает свои плоды, пускай так живут. Но команда нулевая, даже разговоров быть не может.
Напомним, что промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн заявил, что если сделка не будет заключена, британец проведет следующий поединок с другим соперником.
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