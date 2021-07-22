Экс-тренер Кличко: «Уайлдер был конкурентным спарринг-партнером. Правда, по технике Володя был лучше»

Городничев поделился воспоминаниями и работе в тренировочном лагере с американцем

Уайлдер и Владимир Кличко / Фото: instagram.com/bronzebomber

Сергей Городничев, который в тренерском штабе Владимира Кличко занимался работой со спарринг-партнерами, заявил в интервью Youtube каналу SportArena, что экс-чемпион мира в хэвивейте Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) оказывал достойное сопротивление в спаррингах с легендарным украинцем.



Конечно, Уайлдер спарринговал очень классно. Было зрелищно, интересно – я смотрел с удовольствием. Честно говоря, я не помню, был ли Уайлдер на одном уровне с Кличко, потому что там не все спарринги смотришь. Он приехал со своим тренером, а я готовил других пацанов. Я смотрел краем глаза, потому что надо было подготовить пацанов. Если бы я смотрел весь спарринг, то что-то запомнил бы, а так посмотрел 20 секунд и побежал. Конкурентный был спарринг. Я бы не сказал, что Уайлдер уступал. Но по технике Володя, конечно, был лучше. Это было видно.

Напомним, что Владимир показал, как они с Виталием Кличко отпраздновали 50-летний юбилей мэра Киева.