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Экс-тренер Кличко: «Уайлдер классно боксировал с Владимиром, это был лучший спарринг»
Деонтей тогда был в хорошей форме
11:14
Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер / Фото: сайт братьев Кличко
Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал в интервью YouTube-каналу Боксерская правда о спаррингах с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«Уайлдер приезжал. Мне кто-то написал: «Ты, может, его и не видел». Как я его не видел, ведь я с ним подружился? Он же баскетболист, и я люблю баскетбол. Мы начали в кольцо играть, в 33. Так мы там так играли, что весь сбор собрался и смотрел. Мы там с такой дистанции забрасывали мячи. Он классно с ним боксировал, это был лучший спарринг. Он его просто на восемь раундов брал. Нокдауны, нокауты... Ребята, об этом никто не говорит. Был классный спарринг, на уровне боя. Шикарно. Уайлдер на тот момент был в очень хорошей форме. Володе он понравился».
Напомним, ранее сообщалось, что Уайлдер подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри.