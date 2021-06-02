Экс-тренер Кличко: «Усик сливает бой Джошуа. Это просто заработок бабла»

Александр Усик / Фото: Инстаграм

Украинский специалист Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» рассказал, что Александр Усик (18-0, 13 КО) сам понимает, что проиграет Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Спортивная мотивация? Он абсолютный чемпион. Та какая мотивация? Стать как Мухаммед Али? Такого не будет и он это прекрасно понимает. Каждый боксер когда выходит на ринг он уже знает выиграет он или проиграет».