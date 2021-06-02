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Экс-тренер Кличко: «Усик сливает бой Джошуа. Это просто заработок бабла»

Городничев уверен, что Александру уже не стать Мухаммедом Али

Бокс Профессиональный бокс
08:55
Экс-тренер Кличко: «Усик сливает бой Джошуа. Это просто заработок бабла»
Александр Усик / Фото: Инстаграм

Украинский специалист Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» рассказал, что Александр Усик (18-0, 13 КО) сам понимает, что проиграет Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Усик сливает бой. На данный момент он у Джошуа не выиграет. Это просто заработок бабла. А ему уже по барабану что говорят – выиграет он бой или не выиграет. Просто у него последний шанс заработать бабок и все. Уже не говорится о чемпионства.

Спортивная мотивация? Он абсолютный чемпион. Та какая мотивация? Стать как Мухаммед Али? Такого не будет и он это прекрасно понимает. Каждый боксер когда выходит на ринг он уже знает выиграет он или проиграет».

Напомним, Городничев также рассказал, что Василий и Анатолий Ломаченко завистливые люди.

Карен Агабекян
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Сергей Городничев Александр Усик

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