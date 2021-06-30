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Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»

Городничев уверен, что от боя откажутся из-за слабого интереса публики

Бокс Профессиональный бокс
07:34
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Бывший представитель команды Владимира Кличко Сергей Городничев в своем блоге на YouTube решил снова словить волну хайпа, назвав супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) тем, кто стоит три копейки в сравнении с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Я ролик свой назвал «Усик стоит три копейки» – именно так оно и есть. Понятно, что это сарказм, но сейчас Усик много денег не стоит. Сейчас этот бой раскручивают – кого они только не подключили, но что-то этот поединок никак не срастется. И WBO бой санкционировала, хотя она также назначила поединок Усик – Джойс. Где этот бой? Нет его, поскольку не собрали денег.

У Джошуа подписан очень дорогой контракт 2 не на 2, 10 и даже не на 50 миллионов, а в разы больше. Это обидное распределение гонорара 20 на 80, конечно же, ударило по самолюбию Усика, он решил поднять хайп и начал себя дорого продавать. Но он не получит того, чего хочет. За него никто не собирается платить настолько большие деньги.

Этого боя не будет. Сейчас они поднимают хайп, собирают толпу, чтобы это организовать, но не получится этого боя. Не из-за того, что кто-то испугался, а потому что у Джошуа большой контракт на большие деньги. Они стараются, раскручивают, но, к сожалению, этого боя не будет».

Напомним, букмекеры практически не дают шансов Усику в потенциальном поединке с Джошуа.

Карен Агабекян
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(Голосов: 1)

Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Сергей Городничев

Комментарии 3

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30 июня 2021г. 10:05
Зачем вы постите мнение этого дегенерата? Он же тупо обсерает Лому и Усика потому что видимо не взяли в команду.
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30 июня 2021г. 10:01
О да, вот их мешок с сеном Витязъ По Веткин стоит уйму денег. Именно поэтому Джошуа оказали великую честь боя с ним. Весь мир тогда затаил дыхание в предвкушении грандиозного события.
0 0
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30 июня 2021г. 09:16
Один удар от Джошуа и бой будет равершен.
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