Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Бывший представитель команды Владимира Кличко Сергей Городничев в своем блоге на YouTube решил снова словить волну хайпа, назвав супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) тем, кто стоит три копейки в сравнении с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



У Джошуа подписан очень дорогой контракт 2 не на 2, 10 и даже не на 50 миллионов, а в разы больше. Это обидное распределение гонорара 20 на 80, конечно же, ударило по самолюбию Усика, он решил поднять хайп и начал себя дорого продавать. Но он не получит того, чего хочет. За него никто не собирается платить настолько большие деньги.

Этого боя не будет. Сейчас они поднимают хайп, собирают толпу, чтобы это организовать, но не получится этого боя. Не из-за того, что кто-то испугался, а потому что у Джошуа большой контракт на большие деньги. Они стараются, раскручивают, но, к сожалению, этого боя не будет».